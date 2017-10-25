Титры в заставке "Матрицы" оказались рецептами суши

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Один из создателей трилогии "Матрица" раскрыл секрет вступительной заставки. По словам Саймона Уайтли, для создания титров из иероглифов и цифр он использовал японскую книгу с рецептами суши.

Вступительная заставка в трилогии "Матрица", состоящая из потоков иероглифов и цифр" оказалась рецептами суши. Об этом рассказал художник-постановщик франшизы Саймон Уайтли, пишет "Газета.ru".

По его словам, он взял японские книги с рецептами у своей жены-японки, отсканировал их и использовал для создания кода.

"Мне нравится всем говорить, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши. Без того кода нет и "Матрицы", – заявил он.

По данным СМИ, на самом деле приготовить что-то по иероглифам в заставке невозможно, поскольку Уайтли разместил символы в случайном порядке.