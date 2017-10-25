В ЦИК не увидели в словах Собчак о Крыме оснований для отказа в регистрации

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Пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак, сказавшей, что согласно нормам международного права, Крым якобы принадлежит Украине. По ее словам, заявления не являются поводом для отказа в регистрации кандидата в президенты.

Заявление телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма не являются основанием для отказа в регистрации ее кандидатом в президенты России. Об этом сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Никакое заявление само по себе не является основанием для отказа в регистрации. Основанием для отказа является четко перечисленный перечень, включая вступившие в силу решения судов по признанию осужденного [виновным] в тяжких и особо тяжких [преступлениях] и второй вариант там по экстремизму", — приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, "такого рода выражения, не содержащие никакого призыва, не могут относиться к экстремистским".

Ранее слова Собчак о Крыме прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, заявление Собчак неправильно "по сути и по форме". Он также переадресовал в ЦИК вопрос о том, могут ли журналистку не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов.

24 октября Собчак заявила, что Крым с точки зрения международных норм якобы находится под юрисдикцией Киева. Позднее она подчеркнула, что ее нельзя судить за эти слова, так как, это является ее мнением.

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