Мэрилин Мэнсон выгнал из группы обвиненного в изнасиловании басиста
Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании. Ранее бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.
Мэрилин Мэнсон прекратил сотрудничество с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании, пишет "Ридус".
"Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи", - написал Мэнсон в Facebook.
Ранее бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.
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