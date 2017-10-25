Мэрилин Мэнсон выгнал из группы обвиненного в изнасиловании басиста

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Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании. Ранее бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.

Мэрилин Мэнсон прекратил сотрудничество с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании, пишет "Ридус".

"Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи", - написал Мэнсон в Facebook.

Ранее бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.

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