В школе Волгограда нашли тело заколотого в сердце восьмиклассника

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14-летнего подростка обнаружили мертвым в школьном туалете Волгограда. Школьник был ранен ножом в сердце, при этом само оружие со следами крови было найдено во дворе школы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Следственный органы Волгограда выясняют обстоятельства смерти 14-летнего школьника в туалете учебного заведения, передает РИА Новости.

На теле восьмиклассника было обнаружено ранение в области сердца, возле образовательного учреждения нашли окровавленный нож. Сейчас в школе работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

По данным местных СМИ, мальчик крутил на перемене ножом-бабочкой, хвастаясь перед одноклассниками. Во время трюка он случайно ткнул себе ножом в грудь. После чего он бросил нож во дворе школы, а сам смог добежать только до туалета, где скончался до приезда медиков.

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