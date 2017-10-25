Экс-глава Нацбанка Абхазии арестован по подозрению в хищении средств у Этуша

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Бывший председатель Национального банка Абхазии Даур Баргаджия арестован по подозрению в хищении 28 миллионов рублей у актера Владимира Этуша. Он будет находиться под стражей до 18 декабря.

Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Баргаджию арестовали по подозрению средств у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 декабря", - огласила судья.

Владимир Этуш в 2013 году стал жертвой мошенничества. Барганджия обманным путем похитил у него 28 миллионов рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".