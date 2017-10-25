"Лаборатория Касперского" случайно скачала секретные документы АНБ
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Аналитики "Лаборатории Касперского" скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и непреднамеренно получили доступ к конфиденциальной информации Агентства национальной безопасности США. Как рассказал глава компании Евгений Касперский, инцидент произошел в 2014 году.
Аналитики "Лаборатории Касперского" скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и непреднамеренно получили доступ к конфиденциальной информации Агентства национальной безопасности США.
Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы компании Евгения Касперского, речь идет об инциденте, произошедшем в 2014 году. Обнаружив секретные файлы, сотрудники немедленно обратились к главе компании. Касперский попросил удалить документы.
Ранее компанию неоднократно обвиняли в том, что она якобы тесно связана с российскими разведывательными службами. Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить властям США для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.
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