"Лаборатория Касперского" случайно скачала секретные документы АНБ

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Аналитики "Лаборатории Касперского" скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и непреднамеренно получили доступ к конфиденциальной информации Агентства национальной безопасности США. Как рассказал глава компании Евгений Касперский, инцидент произошел в 2014 году.

Аналитики "Лаборатории Касперского" скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и непреднамеренно получили доступ к конфиденциальной информации Агентства национальной безопасности США.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы компании Евгения Касперского, речь идет об инциденте, произошедшем в 2014 году. Обнаружив секретные файлы, сотрудники немедленно обратились к главе компании. Касперский попросил удалить документы.

Ранее компанию неоднократно обвиняли в том, что она якобы тесно связана с российскими разведывательными службами. Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить властям США для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.

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