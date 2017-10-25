Саакашвили получил документы о лишении гражданства

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Михаил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины, подтверждающие решение о лишении его гражданства. В ближайшее время экс-губернатор Одесской области намерен подать апелляцию. Ранее политику также отказали в статусе беженца.

Михаил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины, подтверждающие решение о лишении его гражданства. В ближайшее время он намерен подать апелляцию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда экс-губернатор находился в США, лишил его гражданства Украины.

10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска "Шегини". Он стал одним из организаторов протестной акции возле здания Верховной Рады. Кроме того, политик основал и возглавил оппозиционную Киеву партию "Рух новых сил".

Ранее миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в предоставлении статуса беженца.

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