У Армена Джигарханяна украли паспорт в театре

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Армен Джигарханян пожаловался в полицию на кражу у него российского паспорта. По словам актера, это произошло в театре в период с 1 по 10 октября. Ранее СМИ сообщали, что 38-летняя супруга Джигарханяна намерена развестись с ним.

Неизвестный украл паспорт у актера Армена Джигарханяна. Как пишет ТАСС со ссылкой на столичное МВД, артист заявил в полицию, что документ у него украли в театре, где он служит. Кража произошла в период с 1 по 10 октября.

"По результатам проверки полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия", - сообщили в МВД.

10 октября Армен Джигарханян попал в больницу. Его состояние оценивалось как средней тяжести. По данным СМИ, 82-летний артист планировал развестись со своей 38-летней супругой, генеральным директором театра под его руководством Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как пишет РИА Новости, 38-летняя женщина причинила ему много боли. Представитель Цымбалюк-Романовской на прошлой неделе сообщила, что она готова на развод с Джигарханяном.