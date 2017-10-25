Собянин призвал москвичей обсудить стратегию развития столицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города оценить результаты городского правительства, а также принять участие в обсуждении стратегии развития города.

Сергей Собянин призвал жителей столицы к обсуждению стратегии будущего развития города. Об этом мэр Москвы сообщил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы, передает TVC.RU.

Собянин обратился к москвичам с предложением оценить результаты работы городского правительства и обсудить, какой они видят Москву будущего. Результаты реализации московских госпрограмм, а также предложения по стратегии будут обсуждаться с профессиональными сообществами и москвичами.

"За последние семь лет мы прошли с вами сложный путь создания и реализации программ развития ключевых направлений, которые непосредственно касаются жизни москвичей. Действительно непростой путь, который иные города проходят за несколько десятилетий. Где-то мы добились очевидных успехов, где-то необходимо, засучив рукава, продолжать активно работать над улучшением ситуации", - заявил Собянин.

Он отметил, что за минувшие семь лет Москва улучшила показатели по ряду направлений. В частности, перестала быть острой тема транспорта, которая ранее считалась главной проблемой москвичей. Реформа системы здравоохранения позволила добиться увеличения продолжительности жизни москвичей до 77 лет и снижения в разы смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Новый подход к работе столичных поликлиник позволил снизить очереди на прием к медикам в три раза. Кроме того, за эти годы качество образования в столице улучшилось в два раза.