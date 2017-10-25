В Москве проходит встреча Путина и президента Германии

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером выразил надежду на то, что этот визит подтолкнет развитие отношений двух стран. Путин завершил свое приветственное слово по-немецки.

Владимир Путин на встрече с главой ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером выразил надежду на то, что этот визит подтолкнет развитие отношений двух стран, передает РИА Новости.

"Позволю себе выразить надежду на то, что этот визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению наших межгосударственных связей", - сказал президент России.

Он также отметил вовлеченность Штайнмайера во все вопросы двусторонних отношений в связи с занимаемыми им долгие годы высокими позициями в правительстве Германии. Путин завершил свое приветственное слово по-немецки: "Добро пожаловать".

Как ожидается, в ходе переговоров стороны будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, а также урегулирование украинского кризиса, включая реализацию минских договоренностей.

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