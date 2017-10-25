Лидеры Меджлиса Чийгоз и Умеров помилованы по просьбе муфтия Крыма
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Осужденные в Крыму замглавы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров помилованы. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. По его информации, это произошло после обращения муфтия мусульман Крыма.
Осужденные в Крыму заместители главы запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров помилованы.
"По обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар, президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Он добавил, что они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям.
Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года. Он получил восемь лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России.
В МИД Турции ранее выразили огорчение из-за решения Верховного суда России о запрете деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа". 29 сентября суд признал законным решение о признании меджлиса экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны.
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