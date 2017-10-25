Москвич упал с крыши дома при попытке сделать селфи
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Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре Москвы во время селфи. Он доставлен в больницу с многочисленными травмами.
В центре Москвы мужчина упал с крыши пятиэтажки во время селфи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел еще накануне вечером возле дома 36 на Пресненском валу.
Собеседник агентства рассказал, что 28-летний мужчина залез на крышу дома и упал, пытаясь сделать селфи. В состоянии шока и с многочисленными переломами он доставлен в больницу.