Москвич упал с крыши дома при попытке сделать селфи

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Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре Москвы во время селфи. Он доставлен в больницу с многочисленными травмами.

В центре Москвы мужчина упал с крыши пятиэтажки во время селфи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел еще накануне вечером возле дома 36 на Пресненском валу.

Собеседник агентства рассказал, что 28-летний мужчина залез на крышу дома и упал, пытаясь сделать селфи. В состоянии шока и с многочисленными переломами он доставлен в больницу.