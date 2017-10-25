Светофор упал на пешеходов после ДТП в Москве

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Два человека пострадали после того, как на них упал светофор после ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Светофор упал на пешеходов на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, это произошло после ДТП.

По предварительным данным, в районе дома №17 по Федеративному проспекту произошло столкновение двух автомобилей. После аварии одна из машин врезалась в светофор. В результате устройство упало на людей. Пострадали два человека. В настоящий момент их состояние уточняется.

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