Путин: отношения России и Германии не стоят на месте

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Владимир Путин принял в Кремле президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам российского лидера, отношения двух стран не стоят на месте, несмотря на сложности. Путин и Штайнмайер также обсудили ситуацию вокруг КНДР и возможную миссию ООН на Украине.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путин и Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает "ТВ Центр". Один из ведущих немецких политиков, уже не раз бывавший в России в ранге министра иностранных дел и вице-канцлера, впервые наносит визит в Москву в ранге главы государства.

Утром Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венки к Могиле неизвестного солдата у Кремлёвской стены. Темой переговоров стали различные вопросы российско-германских отношений, а также международные проблемы. Владимир Путин и Штайнмайер, в частности, были единодушны в том, что терроризм в Сирии должен быть уничтожен. Говоря о двусторонних отношениях, собеседники отметили, что несмотря на сложности, они развиваются. Немецкий бизнес готов расширять своё присутствие в России.

"Увеличился приток прямых инвестиций из Германии. Только за первый квартал этого года их объём достиг 312 миллионов долларов, значительно превысив показатель за весь 2016 год. В прошлом году было за весь год 225 миллионов. В России успешно работают более 5 с половиной тысяч предприятий с участием капитала из ФРГ. Их суммарный оборот превышает 50 миллиардов долларов", - сказал Владимир Путин.