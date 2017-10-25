Небензя назвал голосование в ООН по Сирии спланированным спектаклем

Теги: сирия оон химоружие Сирийский конфликт

Отрежиссированный спектакль с целью выставить Россию в неприглядном свете - так постпред нашей страны при ООН назвал последние заседание Совбеза. США вынесли на обсуждение резолюцию о продлении полномочий комиссии по расследованию химатак в Сирии. Перед голосованием российская делегация предложила дождаться отчёта этой комиссии и только потом вернуться к рассмотрению вопроса, но инициатива поддержки не получила.

Действия мандата экспертов, которые расследуют применение химического оружия в Сирии, заканчивается 17 ноября. В четверг они должны представить отчет касательно атаки в Хан-Шейхуне. И казалось бы, логично сначала дождаться выводов специалистов, а уже потом принимать решение. Но США почему-то спешат.

"Зачем такая спешка? Никому не кажется это странным? Не в том ли, что американская сторона сама знает выводы доклада и понимает, что их доказательная база не выдерживает никакой критики? И что в свою очередь это может поставить под вопрос продление механизма, который не справляется со своей работой, а служит лишь для оправдания неблаговидных политических целей", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

На что рассчитывал Вашингтон вполне понятно - лишний раз обвинить во всем Россию, передает "ТВ Центр". Рассмотрению этой резолюции в Совбезе предшествовала колоссальная подготовка в прессе. Постпред США рассказывала журналистам, что Москва покрывает преступления Асада и наверняка проголосует против. Так что реакцию Вашингтона на российское вето предугадать было совсем не трудно.

"Соединенные Штаты сожалеют, что один из членов Совета безопасности наложил вето на этот документ, поставив политические убеждения выше страданий сирийцев, которые стали жертвами химических атак", - заявила заместитель постпреда США в ООН Мишель Сиссон.

"Блокирование продления полномочий этой миссии означает поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей", - вторит ей официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Доказательств традиционно ноль. Хотя Вашингтону они и не нужны. Виновным Асада там назначили фактически сразу после инцидента в Хан-Шейхуне. И это при том, что инспекторы на месте атаки так и не побывали, хотя им гарантировали безопасность. Пробы с аэродрома "Шайрат", откуда якобы взлетел сирийский самолет с химическими боезарядами, тоже брать никто не стал.

"7 апреля в нарушении всех норм международного права США нанесли ракетный удар по авиабазе "Шайрат". С первого дня до каких-либо заключений, до расследования, вы уже назначили виновных. Дурной спектакль с бездарной режиссурой не срабатывает. Доказательств авиаудара нет. А те, что есть, шиты белыми нитками. И это уж слишком очевидно", - заявляет Небензя.

То, что вся эта химическая атака выглядит постановкой, подтверждали многие международные эксперты по химоружию. Все подмечали, что после применения зарина смерть наступает в течение 15 минут, а летальная концентрация газа в воздухе сохраняется в течение суток. Однако на видео и фотодоказательствах "Белых касок" все, кто оказывает помощь пострадавшим, работают без специальных средств защиты, а журналисты, использующие только примитивные респираторы, в тот же день ведут репортажи с места событий. Хотя по идее они все должны быть мертвы.

"Вы не можете чувствовать запах зарина. У зарина нет признаков. Я задаюсь вопросом – почему западные журналисты игнорируют очевидные факты, почему правительства принимают решения на основе фейкового видео?" – возмущается председатель организации "Шведские врачи за права человека" Марчелло Феррада де Ноли.

Еще в июне 2014 года все химические арсеналы Сирии были вывезены из страны. А в январе 2016 года Организация по запрещению химоружия объявила об их полном уничтожении. Так что все эти обвинения Дамаска действительно выглядят странно. Но все же стоит дождаться отчета экспертов, слабость которого возможно и пытались прикрыть США.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".