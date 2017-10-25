Билл Клинтон обвинил Россию в "атаках на всю систему" США

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Билл Клинтон заявил, что Россия "атакует всю систему" США. Экс-глава Белого дома также рассказал о планах Москвы "загрязнить источники информации". Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демпартии. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы.

Бывший президент США Билл Клинтон сообщил об угрозе демократии Соединенных Штатов со стороны России. По его словам, Москва "атакует всю нашу систему", передает CBS News.

"У нас проблемы. Северокорейская сделка – это серьезно. Россия атакует всю нашу систему - это серьезно", - сказал он. После этого экс-президент углубился в тему свидетельств попыток России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

"То, что они на самом деле пытаются сделать - не просто победить на одних выборах. То, что они на самом деле пытаются сделать - это настолько сильно загрязнить источники информации, чтобы не было никакой разницы между фактом и вымыслом, правдой и ложью", - заявил Клинтон.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах и скандала со взломом компьютеров национального комитета Демпартии американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела США.

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