Следствие проверяет две версии нападения на Фельгенгауэр

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Следователи придерживаются двух основных версий в расследовании нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Первая - это результат психической неуравновешенности нападавшего, вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства.

Адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, рассказал, что следователи проверяют две версии нападения на журналистку.

"У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства", - цитирует его ТАСС.

23 октября гражданин Израиля Борис Гриц проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. Нападавший был задержан охранником радиостанции. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пресненский суд Москвы во вторник заключил Грица под стражу до 23 декабря.

Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как ранее заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, госпитализированная после нападения Фельгенгауэр знает, что с ней произошло, но держится отлично. Она веселая и настроена позитивно, написал он в Telegram.

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