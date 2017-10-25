Двое полицейских ранены при нападении неизвестных в Ессентуках

Теги: полиция нападение Происшествие

Неизвестные совершили нападение на полицейских в Ессентуках. По предварительным данным, пострадали двое стражей порядка. Они госпитализированы. Один из нападавших ликвидирован, второму удалось скрыться.

Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках. Двое стражей порядка получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

"Нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, один из нападавших ликвидирован, второму удалось скрыться.

Обновление:

При перестрелке во время нападения на полицейских в Ессентуках помимо сотрудников полиции ранения получил еще один мужчина, проезжавший мимо. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.