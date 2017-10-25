Украина направила в ЕСПЧ материалы по иску против России

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Украина направила в ЕСПЧ новые материалы по делу о событиях в Донбассе, заявил министр юстиции страны Павел Петренко. По его словам, несколько дней назад украинская сторона направила в суд "большую юридическую позицию".

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, связанный с событиями в Донбассе в 2014 году, передает ТАСС.

"По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 году, мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Она содержит более чем 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", - сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире украинского телеканала.

Он также напомнил о том, что мае ведомство направило в ЕСПЧ пояснения по ранее поданному иску к России по событиям в Крыму. "ЕСПЧ принял нашу юридическую позицию, которая включает показания 50 свидетелей, большое количество видеоматериалов", - заявил он.

Киев с 2014 года подал уже пять межгосударственных исков против России в ЕСПЧ. Речь идет об исках, связанных как с событиями в Крыму, так и в Донбассе, в частности, связанных с вывозом из региона детей-сирот.

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