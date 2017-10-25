Зимний дворец "покраснел" к 100-летию революции

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Государственный Эрмитаж весь в красном. На главной площади Санкт-Петербурга звучат стихи, играет музыка. Так отмечают 100-летие Октябрьской революции. В самом Зимнем дворце, где когда-то разворачивались ключевые события, торжественно открылась крупная тематическая выставка. Среди экспонатов — наиболее интересные предметы и документы, связанные с переломным моментом нашей истории.

Белоснежные колонны Иорданской галереи Эрмитажа украшены гигантскими кумачовыми полотнищами, передает "ТВ Центр". Выставка, посвященная 100-летию Красного Октября, заполнила всё пространство музея так же, как матросы во время штурма Зимнего. Дворцовые лестницы, парадные залы, анфилады в Эрмитаже сегодня сами рассказывают историю, лучше любого экскурсовода.

"Речь идет не о музейном проекте, а том, чтобы стены этого дворца, этого музея, которые видели, что происходило, и в которых решались судьбы, и делалась история, заговорили бы более четко", - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выставку назвали "Штурм Зимнего" - уже точно зная, что никакого штурма на самом деле не было. Музей издал книгу воспоминаний современников, в частности директора Эрмитажа в те годы, графа Дмитрия Толстого. Оказалось, знаменитые кадры Эйзеншетйна, которые помнит не одно советское поколение, не более чем угодный тому времени художественный вымысел, созданный по лекалам французской революции.

В отличие от королевского дворца Тюильри, варварски сожженного французскими коммунарами в конце XIX века, русские большевики начала XX Эрмитаж пощадили. Роскошные залы всего лишь разграбили: сорвали портьеры, проткнули штыками портрет Александра II, а с обратной стороны портрета Николая II, изображенного в полный рост, написали Ленина. Все это тоже можно увидеть в Эрмитаже.

Историки говорят: от варварского уничтожения дворец спасло то, что еще до революции здесь расположился крупнейший госпиталь для тяжелораненых в Первой мировой. Об этом рассказывает экспозиция в зале императорской Малой столовой.

В музее подчеркивают: зрителю ни в коем случае не навязывают представление об Октябрьской революции, которую столько десятилетий подряд называли Великой. Просто предлагают факты.

Два зала уникальных печатных документов. Агитационные листовки, плакаты, издание Маяковского и, самое главное, оригинальный печатный экземпляр поэмы "12" Александра Блока. Та самая, где "мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Год издания - 1918, буквально по горячим следам революции. Тираж огромный для того времени — 150 экземпляров

Изумрудный фасад Эрмитажа вечером подсвечен кроваво-красным. Таким он стал ещё при Николае II. И именно такого цвета были его стены ровно сто лет назад, когда здесь собирались революционные массы. В ночь на 26 октября 2017 года на Дворцовой тихо, малолюдно, и звучит классическая музыка.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.