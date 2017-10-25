Подозреваемый в организации ОПГ президент Бразилии попал в больницу

Теги: В мире коррупция бразилия

Мишел Темер попал в больницу для обследования и лечения, связанного с урологическим заболеванием. Плохое самочувствие бразильского президента совпало с заседанием нижней палаты парламента, на котором должен решиться вопрос о предъявлении ему обвинений в организации ОПГ и попытке препятствовать правосудию.

Президент Бразилии Мишел Темер утром пожаловался на плохое самочувствие и попал в больницу. Это совпало с рассмотрением его дела в нижней палате парламента. Как ожидается, Темера могут официально обвинить в организации ОПГ.

В настоящий момент Темер находится в военном госпитале для обследования и лечения, связанного с урологическим заболеванием, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского лидера.

Ранее в среду Палата депутатов открыла заседание, на котором должен решиться вопрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию.

26 июня Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Темера обвинения - тогда речь шла о статье "Коррупция". Однако 2 августа большинство депутатов проголосовало против продолжения процесса.

Читайте также:

Президент Бразилии отверг все обвинения в коррупции

Прокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции

Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию