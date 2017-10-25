Трамп назвал урановую сделку с Россией современным "Уотергейтом"

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Президент США Дональд Трамп назвал заключение Вашингтоном урановой сделки с Москвой во времена администрации Барака Обамы современным уотергейтским скандалом. Речь идет о продаже уранодобывающей компании-владельца рудника в Вайоминге Uranium One холдингу АРМЗ, входящему в "Росатом".

Заключение Вашингтоном урановой сделки с Москвой во времена администрации Барака Обамы – это современный "Уотергейт" (скандал, который завершился досрочным прекращением полномочий президента США Ричарда Никсона в 1974 году). Об этом заявил президент США Дональда Трамп, передает ТАСС.

"Продажи урана России, а также то, как они осуществлялись - это было надувательством. Были переданы огромные суммы денег. Могу сказать, что это просто современный "Уотергейт", - сказал он.

В ходе избирательной кампании 2016 года Трамп утверждал, что демократ Хиллари Клинтон могла опосредованно получить от российской стороны средства за то, что не противодействовала переходу компании Uranium One под контроль холдинга АРМХ (входит в госкорпорацию "Росатом").

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