Глава Каталонии срочно созвал правительство автономии

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Председатель Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон созвал в среду вечером экстренное совещание с участием членов кабинета и представителей парламентских фракций, чтобы в последний раз обсудить ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости.

В эти минуты глава Каталонии Карлес Пучдемон проводит экстренное заседание правительства автономии, передает "ТВ Центр".

В Сети председатель Женералитата разместил фотографию в сопровождении недвусмысленного комментария: "Не будем терять время с теми, кто уже решил уничтожить самоуправление Каталонии. Идем дальше".

В тексте также присутствует хэштег "Каталонская Республика". Однако в пресс-службе регионального правительства отметили, что встреча носит неформальный характер и никаких заявлений по итогам не будет. Очевидно, что участники обсуждают ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости.

21 октября глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что впервые намерен применить 155-ю статью конституции. Она лишит полномочий каталонское правительство. Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября.

В свою очередь, планировалось, что парламент Каталонии проведет в четверг заседание, на котором определит, каким будет окончательный ответ Барселоны на действия Мадрида.

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