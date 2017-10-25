Глава Каталонии срочно созвал правительство автономии
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Председатель Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон созвал в среду вечером экстренное совещание с участием членов кабинета и представителей парламентских фракций, чтобы в последний раз обсудить ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости.
В эти минуты глава Каталонии Карлес Пучдемон проводит экстренное заседание правительства автономии, передает "ТВ Центр".
В Сети председатель Женералитата разместил фотографию в сопровождении недвусмысленного комментария: "Не будем терять время с теми, кто уже решил уничтожить самоуправление Каталонии. Идем дальше".
В тексте также присутствует хэштег "Каталонская Республика". Однако в пресс-службе регионального правительства отметили, что встреча носит неформальный характер и никаких заявлений по итогам не будет. Очевидно, что участники обсуждают ответ Барселоны на решения Мадрида об ограничении каталонской автономии после референдума о независимости.
21 октября глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что впервые намерен применить 155-ю статью конституции. Она лишит полномочий каталонское правительство. Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября.
В свою очередь, планировалось, что парламент Каталонии проведет в четверг заседание, на котором определит, каким будет окончательный ответ Барселоны на действия Мадрида.
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