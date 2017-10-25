В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука

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Покушение на депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука совершено в Киеве. Как сообщает пресс-служба нардепа, "направленный взрыв" произошел, когда он выходил из здания телеканала. Отмечается, что депутат ранен, в настоящее время его везут в больницу.

В Киеве совершено покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

"Только что на Игоря Мосийчука произошло покушение. На выходе из телеканала "Эспресо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв", - говорится в сообщении пресс-службы нардепа в Facebook.

По данным соратников Мосийчука, депутат ранен, сейчас его везут в больницу.

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