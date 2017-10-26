Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Мосийчук прооперирован

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Взрыв в центре Киева, при котором получил ранения депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, расследуется как теракт. Об этом сообщили в МВД Украины. Парламентарий рассказал, что ему провели операцию, она прошла успешно.

На Украине покушение на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука квалифицировано как теракт, уголовное дело расследует СБУ. Взрыв прогремел накануне вечером на парковке около телеканала "Эспрессо", когда нардеп вышел из здания, передает "ТВ Центр".

Сработало самодельное устройство, установленное на мотоцикле. По данным МВД, его мощность была не меньше килограмма в тротиловом эквиваленте. Всего пострадали пять человек. Один из них - охранник депутата - скончался в больнице.

Сам Игорь Мосейчук, которому уже сделали операцию, сейчас в реанимации в состоянии средней степени тяжести. "Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно", - написал парламентарий в Facebook.

Нардеп давно известен своими праворадикальными, антироссийскими взглядами, сотрудничал с батальоном "Азов" и запрещенным в России "Правым сектором". За последние годы неоднократно привлекался к уголовной ответственности.