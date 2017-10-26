МИД: западные страны в Совбезе ООН покрывают террористов

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Позиция Запада по преступлениям, связанным с использованием химоружия в Сирии, граничит с откровенным покрывательством терроризма. Так отреагировали в российском МИД на заявления Вашингтона после заседания Совбеза ООН, где США пытались продавить свою резолюцию о продлении на год расследования химатак на сирийской территории.

МИД приравнял действия Запада в Совбезе ООН к покрывательству террористов. Полномочия Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия и ООН, а именно так называется международная миссия, истекают 17 ноября. К тому же, Совбез ещё не получил данные о работе, проделанной экспертами за минувший год - как ожидается, группа только в четверг предоставит доклад, где в том числе будут и результаты расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Ответственность за эту атаку Запад сразу же возложил на Дамаск.

В нашем МИДе подчеркнули: "проштамповать, идя на поводу у США, далеко идущее решение, даже не разобравшись в ситуации, было бы непрофессионально и безответственно". В ведомстве отметили, что Вашингтон оказывает давление на все международные механизмы, грубо и беспардонно навязывая свою позицию. А попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции Совбеза на преступления террористов с использованием химоружия, заявили в МИД, всякий раз жестко блокировались западной "тройкой". На просьбы поделиться деталями расследования британцы, например, ответили категорическим отказом.

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