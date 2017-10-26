Россия помогла вернуться домой еще одной группе сирийских беженцев

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Российские военные помогли вернуться в свои дома еще одной группе сирийских беженцев. Всего за два года в освобождённые от боевиков населённые пункты вернулись миллион 126 тысяч жителей, в этом году - 660 тысяч. В этот раз сотрудники Центра по примирению враждующих сторон обеспечили безопасный переезд двухсот человек из лагеря беженцев в Алеппо в населенный пункт Маскана.

Бывшая промзона, а сейчас крупнейший лагерь беженцев в провинции Алеппо. Настоящий город. Жилые помещения, медпункт, столовая, магазины. Сейчас тут живут около 6 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Мохаммед приехал сюда 8 месяцев назад. Успел покинуть свою деревню до того, как ее захватили террористы. Теперь пришло время возвращаться. "Когда я узнал, что мою деревню освободили, я не верил своему счастью. Но потом подумал, а как мне вещи обратно везти. Денег у меня нет совсем, так что заказать машину я не могу. Но решение нашлось", - рассказал Мохаммед Али Рахмад.

Российские военные выделили несколько грузовиков для перевозки вещей. Матрасы, одежда, посуда. Это все, что есть у этих людей. В четверг домой отправляются 40 семей.

"ЦПВС совместно с администрацией Алеппо обеспечили переселение беженцев из лагеря беженцев Джибрин в населенный пункт Маскана. И обеспечили безопасность по маршруту", - сообщил представитель ЦПВС Андрей Кирикович.

Их деревню уже обследовали саперы. Инженеры пытаются восстановить электро- и водоснабжение. Поля высохли. Урожая в этом году не будет. Российские военные помогают продовольствием. Две тонны муки, консервов и круп. Хусейн вернулся из лагеря беженцев неделю назад. Найти работу пока не смог. Здоровье не позволяет.

"Это последствия попадания снаряда. Я был дома, когда он попал в нашу крышу. Чудом я остался жив", - говорит Хусейн Муса.

Медики обрабатывают раны. Дают лекарства с запасом. В поселках, куда возвращаются люди, пока не работают больницы и аптеки. Но это не главное, говорят они. Тут стало безопасно, а остальное приложится со временем.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.