Эксперт о сближении России и ФРГ: от любой конфронтации устаешь

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Есть ли между Москвой и Берлином взаимопонимание по ситуации на Украине? На эти и другие вопросы ответила профессор Московского государственного института международных отношений Евгения Обичкина.

Итоги переговоров Владимира Путина и Франк-Вальтера Штайнмайера Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с профессором МГИМО Евгенией Обичкиной.

"От любой конфронтации тоже устаешь. Поэтому сегодня, конечно, нужно переводить отношения в конструктивную стадию, в то время как с 2014 года все это развивалось в деструктивной стадии. Сейчас надо искать точки соприкосновения, чтобы запустить процесс если не сближения, то более мирного сосуществования", - рассказала Евгения Обичкина.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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