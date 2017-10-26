Представитель Собчак прокомментировала слухи о смене фамилии телеведущей

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Пресс-секретарь Ксении Собчак назвала смешной шуткой информацию о планах телеведущей сменить имя в преддверии старта президентской кампании. Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что Собчак хочет добавить имя "Против всех" - таким образом, что ее фамилия может стать двойной.

Представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова прокомментировала слухи о возможной смене фамилии телеведущей, сообщает газета "Известия".

"Но я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка", - ответила Чудинова.

Пресс-секретарь добавила, что не виделась с Собчак после 25 октября, поэтому не в курсе ее планах менять фамилию.

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на трех источников, знакомых с Собчак, заявил, что телеведущая хочет добавить имя "Против всех"- таким образом, что ее фамилия может стать двойной. Или же полностью заменить имя и фамилию на "Против всех".

Таким образом, фраза "против всех" появится в избирательном бюллетене под видом ее имени. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возврат графы "против всех" на выборах в России в краткосрочной перспективе.

24 октября известная телеведущая Ксения Собчак заявила, что приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Собчак сообщила, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и выступает в роли "громоотвода" для тех, кто недоволен политическим режимом президента Владимира Путина.

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