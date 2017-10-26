В ближайшее время начнется строительство военно-морской базы на Курилах

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Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич заявил, что в ближайшее время начнутся работы по созданию военно-морской базы на Курильских островах. По его словам, она сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Кроме того, одновременно с этим на Курилах будет воссоздана аэродромная сеть.

В ближайшее время начнутся работы по созданию базы Военно-морского флота на Курильских островах. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.

По его словам, база сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Одновременно с созданием базы ВМФ на островах будет восстановлена аэродромная сеть.