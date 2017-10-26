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Ночь на четверг стала самой холодной с начала осени в Москве. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась до минус 3,9 градуса. В подмосковном Серпухове похолодало до минус 7 градусов.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась до минус 3,9 градуса.

"До этого самым холодным было утро 24 октября. Тогда минимальная температура составила минус 3,8 градуса", - отметили в метеослужбе.

В подмосковном Серпухове температура опустилась до минус 7 градусов. Первые заморозки в Московской области были отмечены еще 23 сентября. Тогда в поселке Черусти похолодало до минус 0,6 градуса.

В предстоящие дни синоптики прогнозируют небольшое потепление в Москве.