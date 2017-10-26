Трамп бьет тревогу из-за "эпидемии опиатов" в США

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Президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе ввести режим ЧС из-за распространения наркотиков. Он подчеркнул, возведение стены на границе с Мексикой поможет решить эту проблему.

Президент США обеспокоен "эпидемией опиатов" в США и намерен на следующей неделе объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаев злоупотребления наркотиками, передает РИА Новости.

"На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

По словам главы государства, часть наркотиков попадает в страну из-за рубежа, в частности, из Мексики. Поэтому строительство стены необходимо для США не только для прекращения миграции, но и для пресечения поставок наркотиков.

В США большое число смертей происходит из-за передозировки опиоидными препаратами, которые широко доступны и выписываются по рецептам врачей. За шесть лет (1999-2015 годы) от опиоидов погибли 560 тысяч американцев.

Согласно данным американского Национального института по изучению наркомании, в 2014 году в стране насчитывалось 2 миллиона человек, имеющих зависимость от синтетических опиатов. Это в пять раз больше, чем количество наркоманов с героиновой зависимостью.

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