Минкомсвязи созвало экспертов для блокировки "зеркал" пиратских сайтов

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Решение о необходимости блокировки сайтов в России будет принимать особая тройка экспертов. Это глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, президент фонда "Академии российского телевидения" Александр Акопов и глава Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов.

Министерство связи и массовых коммуникаций созвало особую тройку экспертов, которые будут принимать решение о том, что тот или иной сайт подлежит блокировке. В эту группу вошли глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, президент фонда "Академии российского телевидения" Александр Акопов и глава Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов, пишет газета "Известия".

Издание отмечает, что раньше пираты могли создавать по новому адресу копии заблокированного ресурса и бесконечно продлевать ему жизнь. Однако теперь так называемые "зеркала" будут блокироваться по упрощенной схеме, минуя тяжбы в Мосгорсуде.

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, правообладатели будут направлять экспертам обращения о признании сайта "зеркалом" пиратского ресурса. В нем они должны указать название исходного сайта, попавшего под постоянную блокировку, приложить снимки экрана и указать признаки, дающие основания утверждать, что это копия пиратского ресурса.