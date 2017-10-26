Россия ограничит сотрудничество с США в космосе

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Россия может ввести новые санкции в отношении США. Они касаются сотрудничества в космосе. В частности, Москва экспорт российского титана, от которого в серьезной степени зависит зарубежное авиастроение.

В Совете Федерации поддержали законопроект о новых санкциях в отношении США. Он сейчас готовится в Госдуме. Согласно документу, Москва может ограничить сотрудничество с Вашингтоном в космосе и экспорт российского титана, от которого в серьезной степени зависит зарубежное авиастроение, пишет газета "Известия".

По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.

По словам зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, при подготовке законопроекта важно просчитать все детали, чтобы не пострадали российские корпорации.

При этом, как отметил высокопоставленный источник в Министерстве промышленности и торговли России, готовящийся законопроект пока в полной мере не учитывает интересы российских компаний, которые не хотели бы лишаться существующих контрактов с партнерами.