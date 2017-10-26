Число жертв взрыва в Киеве выросло до двух человек

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В результате взрыва в Киеве погибли два человека. Как сообщили в Службе безопасности Украины, помимо охранника депутата Рады Игоря Мосийчука погиб прохожий. Пострадали пять человек, они находятся в больнице.

В результате взрыва в Киеве погибли два человека. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой, кроме сотрудников СБУ, вошли правоохранители других органов. Рассматриваются все версии. Сейчас известно о пяти пострадавших, двое, к сожалению, - погибшие", - сказала она.

Взрыв произошел накануне на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в украинской столице. Пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Его охранник и политолог Виталий Бала получил ранения, от которых позднее скончался. По данному факту возбуждено дело по статье о теракте.

Вторым погибшим, по словам Гитлянской, стал прохожий, который находился рядом с местом взрыва. Угрозы жизням пострадавших нет, они находятся в больнице.