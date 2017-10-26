Неизвестный украл элементы орбит планет на ВДНХ

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В Москве неизвестный украл металлические элементы орбит планет с аллеи Героев Космонавтики на ВДНХ. Материальный ущерб превысил 5,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут.

В Москве с аллеи Героев Космонавтики на ВДНХ неизвестный украл металлоконструкции, изображающие орбиты планет, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел еще в начале июня, однако сообщение в полицию поступило лишь в середине октября. Материальный ущерб от кражи превысил 6,5 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", ведется розыск подозреваемого.

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