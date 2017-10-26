Неизвестный украл элементы орбит планет на ВДНХ
Теги: полиция Происшествие москва кража
В Москве неизвестный украл металлические элементы орбит планет с аллеи Героев Космонавтики на ВДНХ. Материальный ущерб превысил 5,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут.
В Москве с аллеи Героев Космонавтики на ВДНХ неизвестный украл металлоконструкции, изображающие орбиты планет, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел еще в начале июня, однако сообщение в полицию поступило лишь в середине октября. Материальный ущерб от кражи превысил 6,5 миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", ведется розыск подозреваемого.
Читайте также:
У Армена Джигарханяна украли паспорт в театре
Безработного мужчину ограбили на 40 млн рублей в Москве
Пропажу $1,5 млн из банковской ячейки в Москве обнаружили спустя год
В России набирает популярность новый вид телефонного мошенничества
В Москве преступники угнали BMW X5 из автосалона на "КамАЗе"