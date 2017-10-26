В Ессентуках поймали подозреваемого в нападении на патруль полиции

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В Ессентуках задержан подозреваемый в нападении на полицейских. Перестрелка в городе произошла накануне вечером. Патруль остановил двоих неизвестных для проверки документов. Внезапно злоумышленники открыли огонь по стражам порядка. Возбуждено уголовное дело.

Все произошло в парке. Рядом ни домов, ни магазинов. Появление двух мужчин в пустынном месте в вечернее время вызвало подозрение у наряда полиции. Патруль остановил их для проверки документов. Однако вместо паспортов мужчины достали пистолеты и открыли огонь, передает "ТВ Центр".

"Сотрудники органов внутренних дел применили табельное оружие. Один из нападавших ликвидирован. Второму удалось скрыться. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медучреждения. Приметы подозреваемого были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам", - рассказала старший референт пресс-службы главного управления МВД России по Ставропольскому краю Светлана Сухорукова.

Также в перестрелке пострадал случайный автомобилист. Здоровье всех раненых вне опасности. Личность сбежавшего с места преступления стрелка установили быстро. Мужчина был задержан и уже пообщался со следователями. По предварительным данным, напавшие на полицейских не были связаны с террористическими организациями. Проверяется их причастность к преступным группировкам.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".