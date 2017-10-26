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В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком. Как сообщило местное телевидение, в 11 человек пострадали в результате аварии. Точных данных о количестве погибших и раненных нет.

В Финляндии на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и военный грузовик. Об этом сообщил финский телеканал Yle.

Столкновение произошло в городе Расеборг на юге страны около 8 утра по местному времени.

"Пассажирский поезд из Кариса в Ханко столкнулся с транспортным средством на железнодорожном переезде. Ранены несколько человек", - сообщил сотрудник железнодорожных служб.

Полиция подтвердила, что участником ДТП был военный грузовик. По данным служб спасения, в инциденте пострадали 11 человек, однако точной информации о тяжести их травм и количестве погибших нет.