Покушение на Мосийчука в Киеве назвали терактом

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В Киеве расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого был ранен депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. Два человека погибли - охранник парламентария и случайный прохожий. Инцидент квалифицировали как теракт. Все произошло у здания одного из местных телеканалов, когда Мосийчук выходил на улицу.

Тихая улица Адама Мицкевича в Соломинском районе Киева мгновенно оказалась в заголовках новостей. Взрыв возле здания телеканала "Эспрессо" раздался около 10 часов вечера, в тот момент, когда участники прямого эфира народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала вышли на улицу. В эпицентре также оказался охранник Мосийчука и двое случайных прохожих, передает "ТВ Центр".

Взрыв также уничтожил четыре автомобиля и серьезно повредил несколько домов по соседству. По оценкам полиции, мощность самодельной бомбы была не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Неизвестные установили ее на тот самый мотороллер, который оставили на стоянке у входа в телекомпанию. Вопроса, как квалифицировать случившееся, у правоохранителей даже не возникло.

"Возбуждаем криминальное производство по статье 258 - это террористический акт. Есть погибший, к сожалению. Это сотрудник первой роты полка патрульной службы особого назначения 1986 года рождения. Остальные четыре человека с ранениями различной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике, где ему проводят операцию. У него ранение конечностей, спины и живота", - сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

От каких-либо более подробных комментариев прокурор уклонился, зато не стал дожидаться хотя бы предварительных результатов расследования помощник главы МВД Антон Геращенко. Даже не побывав на месте происшествия, начал раздавать комментарии. В привычном ключе.

"Одна из версий будет, безусловно, это действия российских спецслужб на территории Украины для дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Не исключено, что это сделали и те люди, которые давно угрожали Игорю Мосийчуку убийством. В частности, несколько лет назад в разгар антитеррористической операции лично Рамзан Кадыров утверждал, что Мосийчука нужно уничтожить", - отметил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Несколько сдержаннее неожиданно оказался политический соратник Мосийчука, Олег Ляшко. Обычно напористый и прямолинейный, на этот раз лидер "Радикальной партии" выглядел потерянным и даже испуганным.

"Нет никаких сомнений, что это террористический акт. Это может быть покушение, организованное нашими политическими оппонентами. У меня вопрос к правоохранителям: где вы, что вы делаете, почему у нас можно свободно заложить мину и подорвать одного, другого, третьего. Завтра, не дай Бог, так будут подрывать жилые дома", - возмутился Ляшко.

Сам Мосийчук, несмотря на, как говорят, тяжелые ранения, тем не менее, нашел в себе силы практически тут же отписаться в соцсети. "Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключаю агентов в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", - отметил он.

На самом деле, покушение на скандального депутата не первое. Уровень Мосийчука и масштаб его деяний за последние три года стал хорошо известен на Украине и даже за рубежом. Попав в большую политику на волне госпереворота, бывший закмомандира батальона "Азов" за это время успел отметиться множеством скандалов. Изгонял из кабинетов политически неправильных, по его мнению, врачей. Ставил на колени полицейских, устраивал пьяные дебоши прямо на заседаниях Верховной рады и, наконец, в 2015 году был лишен депутатской неприкосновенности и арестован за получение крупной взятки. Однако весной 2016 года Генпрокуратура ходатайство об аресте отозвала. А похудевший и несколько поутихший Мосийчук продолжил свою карьеру.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".