Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании

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Сотни людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест Мадриду. Испанские власти намерены воспользоваться 155-ой статьёй конституции. Таким образом королевство может ограничить автономию Каталонии и освободить от должности главу региона. Как ожидается, сенат Испании рассмотрит предложенные правительством меры уже в четверг. Ответ Мадриду готовят и власти Каталонии.

"Не трогайте наше образование!" Такой лозунг звучит на улицах. И днём и ночью. Пока политики в Мадриде и в Барселоне мучительно решают, быть или не быть независимости Каталонии, сами жители автономии выходят на улицы. Они требуют провозгласить, наконец, суверенитет.

Учителя, которые начали митинг ещё в среду, требуют защитить их право на обучение детей в каталанских традициях. "Я здесь, потому что наше образование столкнулось с испанской государственной машиной. Мы это увидели, когда они ввели в действие статью 155 Конституции. Они хотят уничтожить каталанское образование", - говорит Хорди Вивес.

И конфронтация эта входит в финальную стадию. Мадрид решил применить право на ограничение автономии региона. Статья 155 Конституции позволяет это сделать. Но прецедентов её применения ещё не было. Как именно это сделать, не очень понятно. Премьер-министр Испании Рахой уже заявил, что правительство Каталонии отправлено в отставку. Решение вступит в силу после утверждения парламентом в пятницу. Каталонское правительство во главе с Карлосом Пучдемоном до глубокой ночи проводило экстренное заседание. Но его итоги не объявлены. Однако о самом серьёзном настрое каталонцев говорит интервью вице-президента автономии.

"Мы по убеждениям - республиканцы. И мы работаем над тем, чтобы построить новую республику. Так как мы считаем, что у нас есть на это мандат от народа. А также потому, что испанское правительство не оставляет нам выбора, кроме как защищать свободы и права наших граждан", - сказал Уриол Жункерас.

Заседания парламента Каталонии, на котором депутаты должны решить, как автономия ответит на действия Мадрида, перенесено на вечер. Возможно, будет продолжаться до глубокой ночи. А пока каталонские политики подготовили обжалование решения Мадрида о введении прямого управления Каталонией.

Пока политики действуют исключительно в правовом поле. Но многие граждане устали ждать. Так, каталонский муниципалитет Бельпуч первым в регионе провозгласил "независимость Каталонской республики". Городской совет объявил об отказе исполнять решение Мадрида об ограничении местного самоуправления. Началась гражданская акция под названием "Провозгласим республику - от города к городу". И её уже поддержали в других городах Каталонии.

Сергей Псурцев, Борис Гладков, "ТВ Центр".