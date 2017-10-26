В Москве вспоминают жертв теракта на мюзикле "Норд-Ост"

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В Москве 26 октября вспоминают жертв теракта на Дубровке. 15 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост". С самого утра москвичи несут цветы к мемориалу на улице Мельникова. Многие зажигают свечи. Возле Театрального центра выступили свидетели и очевидцы тех событий. Боевики удерживали в здании более 900 человек, в том числе около сотни детей. В результате штурма большинство заложников были освобождены.