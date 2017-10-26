Россию назвали главным поставщиком боевиков для ИГ

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Россия оказалась главным поставщиком боевиков в "Исламское государство". По данным американских экспертов, число россиян, уехавших воевать за террористов в Сирии и Ираке, увеличилось до 3,4 тысяч человек.

Американская консалтинговая компания Soufan Group опубликовала расследование по количеству иностранных наемников в рядах запрещенной в России организации "Исламское государство", передает РИА Новости.

Россия оказалась главным поставщиком боевиков в ИГ, на данный момент в рядах террористов воюют 3417 россиян. Второе место заняла Саудовская Аравия – 3244 человек, на третьем – Иордания (3000 человек). Затем идут Тунис, "поставивший" в ИГ 2926 человек и Франция - 1910 человек.

400 воевавших за ИГ вернулись в Россию. По данным экспертов, пока эти люди не увеличивают риск террористической угрозы в стране. В Саудовскую Аравию вернулись 760 боевиков, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

В прошлом году первое место по поставкам боевиков в ИГ занимал Тунис (6 тысяч человек), Россия находилась на третьем месте (2,4 тысяч человек).

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