Собянин: в Москве формируется мощный каркас современной транспортной системы

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Власти Москвы продолжат развитие общественного транспорта столицы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин собщил накануне в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы и об основных параметрах проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Система общественного транспорта столицы готова к масштабному развитию. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ближайшие четыре года мы планируем построить основные участки Третьего пересадочного контура, первые станции которого будут запущены уже в этом году. Считаю также, что в течение пяти-шести лет мы должны полностью заменить старые вагоны метро на поезда нового поколения "Москва", - сказал Собянин.

Он добавил, что изменения коснутся и наземного городского общественного транспорта. "В ближайшее время мы проведем конкурс по закупке электробусов", - сказал мэр.

Кроме того, столичные власти рассматривают возможность создания сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК.

"Половина машин приезжает в Москву из Подмосковья и других регионов России. И важно продолжить развитие пригородного железнодорожного транспорта. В ближайшие годы будут реализованы проекты улучшения движения на Ярославском, Курском, Горьковском, Киевском и Смоленских направлениях Московской железной дороги. С Российскими железными дорогами и коллегами из Московской области и Минтранса мы обсуждаем идею нового мегапроекта - превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр от Зеленограда до Балашихи или Подольска будет работать в режиме МЦК", - отметил Собянин.