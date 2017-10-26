Трамп назвал позорным спонсирование Клинтон "компромата" на него

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В США разгорается скандал вокруг так называемого "русского досье" на Дональда Трампа, в котором президента обвиняли в связях с Москвой. По данным СМИ, сбор компромата на самом деле финансировал избирательный штаб Хиллари Клинтон и ее сторонники-демократы. Трамп назвал ситуацию позором. Бывшая первая леди пока отмалчивается и никаких комментариев не дает.

Такой в 90-е ее узнала Америка - на присяге нового президента Клинтона. Как школьный наставник Хиллари подбадривала волнующегося мужа, похлопывая по спине. В этой первой леди вряд ли можно узнать озорную студентку Йелльского университета, передает "ТВ Центр".

"Знаете, есть в русском языке такое выражение - что муж и жена одна сатана. Вот в этой парочке большая сатана - Хиллари. В значительной степени, конечно, она сначала сделала его губернатором, потом сделала его президентом", - рассказал профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Ее не сломила даже измена супруга с практиканткой Моникой Левински. Это потом в мемуарах Хиллари признается, что переживала по-женски. Но все равно осталась хозяйкой на политической кухне. В нулевых она уже сенатор от Нью-Йорка, а потом и сама начинает претендовать на главный в стране пост.

В своей первой президентской гонке Хиллари сначала опережала Барака Обаму. Но уж слишком хотела понравиться публике. Так что деланная улыбка превращалась в гримасы, выдавая неискренность.

Не помогали даже советы дизайнеров, которые ослепительно белой гаммой пытались создать привлекательный образ. В итоге Клинтон сама уступила первенство Обаме, зато сохранила свой фирменный стиль. Четкий силуэт брючных костюмов всегда был призван подчеркнуть решительность и уверенность в себе.

В Хиллари всю её политическую карьеру говорил внутренний комплекс отличницы, которая хочет казаться идеальной. На посту госсекретаря она пыталась быть несгибаемой, настаивая на ударах по Ливии, стуча кулаком по столу. И не отступала, даже совершая очевидные промахи.

На знаменитой красной кнопке, подаренной Сергею Лаврову, вместо перезагрузки оказалась другая надпись – "перегрузка". Впрочем, и сама Хиллари, порой, испытывала колоссальное напряжение - чего только стоило ей скрывать эмоции во время теледебатов с Трампом. Не выдерживая накала предвыборной гонки, она даже падала, теряя сознание. Оппоненты же настаивали, что проблемы со здоровьем куда серьезнее. Говорили о заболевании мозга и психических расстройствах. Но Клинтон готовила только победную речь.

"Она такая обиженная, она вообще взбесившаяся ведьма-феминистка, да которая ещё и имеет довольно серьёзные претензии к мужчинам", - отметил психолог Владимир Киселев.

Женщина в политике всю жизнь она играла по мужским правилам, но так и не сумела их изменить, остановившись в шаге от успеха, к которому стремилась. По иронии судьбы, это произошло на ступенях Капитолия - там, где в 93-м Хиллари казалась всем счастливой. Но в 2017 году даже супруг Билл попытался от нее отвернуться.

Борис Иванин, "ТВ Центр".