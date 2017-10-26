Под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

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Восемь участников хоррор-квеста в Москве упали на этаж ниже из-за того, что под ними провалился пол. Три человека получили ушибы при падении с высоты, сейчас они в больнице. Проводится доследственная проверка.

Столичные следователи начали проверку по факту получения участниками хоррор-квеста телесных повреждений, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в здании на Варшавском шоссе. Группа из восьми человек во время игры провалились вниз на этаж ниже. Три человека получили ушибы при падении с высоты, сейчас они в больнице.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка тому, как организаторы квеста следили за безопасностью участников.

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