Эксперты ЮНЕСКО высоко оценили новый столичный парк "Зарядье"

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Лучшие музыкальные выступления в самом центре столицы. Уже в скором времени в парке "Зарядье" откроется долгожданный концертный зал. Ход его строительства в четверг осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с экспертами Международного совета по культурному наследию в Медиацентре парка "Зарядье", передает АГН "Москва".

Во встрече приняли участие руководители органов охраны памятников истории и культуры и международные эксперты в области сохранения культурного наследия из Германии, Израиля, Италии, Латвии, Нидерландов, России.

"Хотел поблагодарить вас, коллеги, за активное участие в работах, которые проводятся в Москве, за ту помощь, те консультации, которые вы оказываете реставраторам, архитекторам Москвы. Мы надеемся, что в дальнейшем вы также будете помогать нам восстанавливать уникальные памятники культуры Москвы. Для нас реставрация и сохранение памятников культуры является одним из главных приоритетов в работе правительства Москвы. За последние годы мы реставрировали около 900 объектов культуры. Количество объектов культуры, которые находятся в аварийном состоянии, сократилось в разы. В этом участвует не только город, но и частные инвестиции, которые приходят в объекты реставрации. По сути дела составляют большую половину всех средств, которые направляются на эти цели", - сказал Собянин.

В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что в письме в адрес Министерства культуры России заместитель генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин выразил восхищение реализацией в Москве проекта парка "Зарядье" в непосредственной близости от объектов культурного наследия – Московского Кремля и Красной площади. В своем письме он отметил, что все рекомендации и замечания ЮНЕСКО были учтены, и подтвердил выполнение всех обязательств перед организацией.