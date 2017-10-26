Минтруд предложил сократить квоту разрешений на работу для иностранцев

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Минтруд предложил правительству сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в 2018 году на 20% по сравнению с текущим годом. Сейчас проект распоряжения проходит антикоррупционную экспертизу.

Министерство труда и соцзащиты России предложило правительству сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в 2018 году на 20% по сравнению с текущим годом - до 140,42 тысяч, передает "Интерфакс".

"Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год - 140 423 разрешения на работу", - отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения российского правительства, разработанному Минтрудом.

Количество в 140,42 тыс. составляет 79,3% от квоты, установленной на 2017 год. Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, куда входят представители заинтересованных ведомств, отмечается в документе.

Сейчас проект распоряжения правительства проходит антикоррупционную экспертизу.