Прокуратура Самары потребовала отстранить от должности мэра города

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Самарская прокуратура внесла в городскую думу представление об отстранении от должности мэра города Олега Фурсова. При этом в надзорном ведомстве не уточнили, с чем связана подача данного документа.

Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары Олега Фурсова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.

"Представление об отстранении главы городского округа Олега Фурсова подано прокуратурой Самары на рассмотрение в Самарскую городскую думу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточнили, с чем связано данное требование. Городская администрация Самары пока не прокомментировала действия прокуратуры.

В то же время, по данным агентства "РИА Новости", исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании правительства сообщил, что Фурсов ушел в отставку и принял предложение о переходе в правительство региона.

"Ситуация на рынке труда остается сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября", - сказал Азаров.