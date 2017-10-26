Мединский рассказал о соблазне отказаться от научной степени

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Во время выступления на президиуме ВАК глава Минкультуры Владимир Мединский признался, что в его работе есть ошибки, но не уточнил какие. Министр также поделился, что у было желание публично отказаться от докторской степени.

Министр культуры Владимир Мединский допустил наличие ошибок в его диссертации, об этом сообщает РБК со ссылкой на аудиозапись с заседания президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

"Я уверен, коллеги, что, наверное, ошибки в научной работе есть. Если бы я сейчас внимательно занимался новой защитой, я бы сам эти ошибки нашел. Вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает", - сообщил Мединский.

Глава Минкультуры рассказал, что если бы защищал свою работу сейчас, то исправил бы их. О каких именно ошибках идет речь, министр не уточнил. Также в начале дискуссий о его научной работе у главы Минкульта было желание отказаться от докторской степени.

"У меня был большой соблазн публично отказаться от ученой степени. Но я — не частное лицо, каков бы ни был мой эмоциональный порыв, я осознаю общие, не касающиеся меня последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению", - поделился министр.

Мединский отметил, что в науке должен быть плюрализм, а единая точка зрения "может быть только на кладбище".

История с диссертацией Мединского началась в пределе 2016 года. Участники сообщества "Диссернет" заявили, что диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

20 октября президиум ВАК рекомендовал сохранить за Мединским степень доктора исторических наук. Министерство образования и науки в ближайшее время должно подготовить приказ относительно диссертации министра культуры Владимира Мединского на основании решения президиума ВАК.

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