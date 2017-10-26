В ночь на 27 октября в Москве ожидается метель

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В центре погоды "Фобос" сообщили о вероятности метели в Москве в ночь на пятницу. Также синоптики прогнозируют выпадение снега до пяти сантиметров. Температурный фон будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

В Москве в ночь на 27 октября выпадет до пяти сантиметров снега. По данным центра погоды "Фобос", возможна метель.

Погода начнет портиться в столице уже 26 октября в 18:00, передает Агентство "Москва". Это связано с влиянием циклона с запада. Оттуда потянутся поля облачности, постепенно переходящей в снеговое состояние. В ночь на пятницу и в дневные часы метеоусловия будут определяться прохождением теплого активного атмосферного фронта.

В столице сохранится пасмурная погода, снегопады продолжатся, и будут усиливаться .Также будет дуть плотный юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температурный фон будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью в мегаполисе ноль -минус два градуса, после полудня не выше плюс двух градусов.